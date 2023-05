Homem é atropelado por motociclista no trevo da BR 290

Na noite de ontem(12), um homem de 45 anos foi vítima de um acidente no entroncamento do trevo do arco. De acordo com os policiais militares, a vítima estava atravessando a rua para acessar a Avenida Assis Brasil, vindo do bairro Piola, quando foi atropelada por um motociclista que saía da cidade em direção à BR 290.

O motociclista relatou que estava muito escuro e que, quando percebeu o homem invadindo a pista, não teve tempo de evitar o acidente. A vítima ficou ferida e foi levada à Santa Casa pela ambulância do Samu, onde recebeu atendimento médico.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e a Polícia Rodoviária Federal também esteve no local. O motociclista não se feriu. Já a moto teve avarias.