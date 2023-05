Números da Covid são os mais baixos desde o inicio da pandemia

Entre os dias 06/05 e 12/05 foram registrados 12 novos casos positivos de Covid-19 no município de Alegrete. No sábado (06/05) e no domingo (07/05) não foram registrados novos casos. Já na segunda-feira (08/05) foram registrados 3 novos casos positivos, sendo 1 mulher e 2 homens com idades entre 47 e 73 anos.

Na terça-feira (09/05) foi registrado apenas 1 novo caso positivo, um homem com 41 anos. Na quarta-feira (10/05) foram registrados 3 novos casos positivos, sendo 2 mulheres e 1 homem com idades entre 23 e 46 anos. Na quinta-feira (11/05) foram registrados 4 novos casos positivos, sendo 2 mulheres e 2 homens com idades entre 25 e 60 anos. Já na sexta-feira (12/05) foi registrado apenas 1 novo caso positivo, um homem com 17 anos.

Por outro lado, foram registrados 14 recuperados, o que reduziu o número de casos ativos para 38 no município. Não há pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete. Desde o início da pandemia, foram registrados 333 óbitos por Covid-19 em Alegrete.

Ao todo, foram realizados 66.033 testes, sendo 43.672 negativos, 22.361 positivos e 21.990 recuperados. Atualmente, há 27 pessoas em observação com síndrome gripal.