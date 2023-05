Alegrete recebe neste domingo a Copa Gaúcha de Velocross

A abertura da Copa Gaúcha de Velocross será realizada neste domingo (14), em Alegrete. A competição acontece na pista do CT Velocross Alegrete. A pista bastante elogiada por pilotos que usam o termo “muito top”, “um pistão de alta”, está localizada no Corredor dos Pinheiros, distante 8 km do centro da cidade. O CT Velocross Alegrete dispões de uma infraestrutura completa e fica cerca de 1.300 metros da BR-290.

Será o primeiro grande evento do ano que promete mais três competições até dezembro em solo alegretense. A organização está a cargo da Team Jordan Racing Cia de Eventos da cidade de Candelária, que em parceria com o Centro de Treinamento vai distribuir premiação em 11 categorias, desde a infantil até VX5 Nacional, inclusive com baterias no feminino.

O CT em Alegrete foi inaugurado no ano passado justamente com uma etapa da Copa Gaúcha, agora em 2023 será palco da abertura da competição e do encerramento do certame promovido pela Team Jordan Racing. Alem desta prova de domingo, o CT sediará duas etapas da Copa Integração, competição que reúne pilotos da região.

Com a participação de pilotos de várias cidades do RS, a programação prevê os treinos na pista a partir das 9h de domingo e às 11hs iniciam as baterias.

