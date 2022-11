Homem é encontrado morto em milharal no interior de Taquari

O corpo de um homem foi encontrado em meio a um milharal na segunda-feira (28), por volta das 12h45, na localidade de Linha Beira do Rio, no interior de Taquari, no Vale do Taquari. De acordo com a Polícia Civil, a vítima é Jorge Luís Fagundes, de 39 anos. Ele era morador de Venâncio Aires, cidade da região, e tinha antecedentes criminais.

O corpo apresentava uma marca de tiro na cabeça e um fio de luz doméstico enrolado no pescoço.

Para o delegado Alex Edmundo Assmann, o local onde o cadáver foi encontrado indica que o crime não ocorreu ali.

“Ainda não temos certeza, já que o exame de necropsia vai apontar, mas trabalhamos com a hipótese de que esse homem foi enforcado e executado em outro lugar e o suspeito desovou o corpo aqui na zona rural do município”.

Após análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP) de Santa Cruz do Sul no local, o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Lajeado.

Ainda não há suspeitos para o crime, que foi registrado como homicídio doloso. A Polícia Civil segue nas investigações.