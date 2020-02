Homem é encontrado morto na Orla do Guaíba em Porto Alegre

Dois suspeitos foram apreendidos nas imediações do local, próximo ao Foro Central de Porto Alegre, na Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto. Segundo a Brigada Militar, eles estavam com um celular que havia imagens dos dois homens apontando a arma para a vítima.

Com a vítima, a Polícia Civil encontrou a chave de um Peugeot preto, que estava estacionado do outro lado da Avenida Edvaldo Pereira Paiva. Segundo as informações, ele não tinha antecedentes criminais.

Apesar do crime estar sendo investigado pela Departamento Estadual de Homicídios e Proteção a Pessoa, a delegada Roberta Bertoldo afirma que a polícia trabalha com a linha investigativa de latrocínio. “Cada vez mais se reforça a hipótese do latrocínio. Estamos fazendo todas as diligências e vamos fazer as investigações até o final do fato.”