Homem é encontrado morto pelo vizinho

Na manhã da última terça-feira(23), uma guarnição da polícia civil foi acionada na rua Daltro Filho, Centro, Alegrete.

No local, um morador destacou que havia encontrado o vizinho morto, no interior de uma peça que ele cedia ao indivíduo. Segundo o homem, a vítima era dependente de bebidas alcoólicas e por vezes trabalhava no interior do Município.

Conforme registro na Delegacia de Polícia, o indivíduo foi identificado como Edson Mamba de 56 anos.

Os policiais civis realizaram levantamento fotográfico e constataram que não havia nenhum indício de violência no local ou no corpo da vítima. Posteriormente, ele foi encaminhado ao IML onde foi realizada a necropsia para que a causa da morte fosse esclarecida.

Os policiais disseram que aguardam o laudo, mas inicialmente a causa da morte foi apontada como infarto. O mal súbito deve ter sido durante a noite de segunda ou na madrugada de terça-feira.

O local onde ele estava residindo, segundo testemunhas, era considerado de extrema pobreza.