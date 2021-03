Universitárias fazem campanha para ajudar a Santa Casa; saiba como doar

Compartilhe















Gratidão e reconhecimento pelo trabalho realizado à frente do combate à Covid-19, resultou em uma grande ação em benefício à Santa Casa de Caridade de Alegrete.

Idealizada por Mariana Brasil Pintos, estudante de direito na Urcamp/Alegrete e funcionária do banco Sicredi, com a parceria de Vanine Quintana Pereira, estudante de odontologia na UFN/Santa Maria, a campanha Mãos Dadas Alegrete, já está com resultados positivos, porém, toda ajuda é muito importante.

De acordo com Mariana, a ideia surgiu depois que ela e a família positivaram para novo coronavírus.

Ela disse que eles passaram por dias muito difíceis e angustiantes, mas graças a Deus não houve a necessidade de internação hospitalar, entretanto por muitas vezes precisaram de atendimento na UPA/Gripário.

A alegretense disse que sempre foram atendidos de forma excepcional, com muito cuidado e carinho. “No entanto, foi inevitável perceber que a Santa Casa precisava de muito apoio neste momento e, partir disso pensei em planejar uma campanha em prol a Santa Casa, como forma de agradecer pela nossa saúde e também de fazer algo para ajudar o próximo, principalmente no atual momento, em que nos sentimos tão impotentes diante de tantas perdas” destacou.

Sendo assim, Mariana resolveu compartilhar a ideia com a amiga Vanine, que aderiu à iniciativa. Ela também foi importante na trajetória durante a doença e peça fundamental na recuperação de todos, falou Mariana.

As duas se entusiasmaram com a ideia e abraçaram o mesmo propósito de solidariedade.

Baseado nisso, começaram a planejar e estudar a melhor logística para fins de concretizar o propósito. Inicialmente, denominaram o nome da campanha de “Mãos Dadas Alegrete” com o intuito de transmitir que a ação seja de muita união e amor.

Logo após, entraram em contato com Tânia Zineli, assistente social da Santa Casa, que deu todo o apoio às organizadoras e forneceu informações quanto aos itens que o hospital tem necessidade no momento.

De posse desses dados, a dupla entrou em contato com algumas farmácias para servirem de pontos de arrecadação, pois são locais de fácil acesso e viável a todos que queiram realizar doações.

Por fim, começaram a divulgação, com posts para familiares, amigos, conhecidos e além disso, criaram uma página no Instagram (@maosdadasalegrete), que possibilitou um alcance maior de pessoas, ajudando cada vez mais na mobilização.

“Nos surpreendemos bastante com a quantidade de pessoas que estão nos ajudando na divulgação e que de uma forma, ou outra se dispõem a ajudar. Sabemos do quão difícil é o momento no âmbito financeiro, mas toda forma de ajuda é bem vinda” – declara Mariana.

Para quem quiser ajudar, todos os pontos estão descritos no cartaz abaixo.

