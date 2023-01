Homem é esfaqueado e morto pelo cunhado em Santana do Livramento

No fim da tarde desta sexta-feira (6), um homem foi morto com golpes de faca após um confronto com o cunhado, em Santana do Livramento. O crime aconteceu na residência do acusado, localizada na rua Dr. Fialho, no centro da cidade.

Segundo informações, a vítima, Fredy Rodrigues Rodrigues de 50 anos, estava no interior da residência, pois teria ido retirar alguns objetos domésticos. Ao chegar no andar superior, teria visto a irmã sendo agredida pelo cunhado, Ariel Eduardo Blanco, de 84 anos. Ainda segundo relatos da testemunha, Ariel empunhava uma lança, composta por uma faca presa a um longo cabo de madeira. Neste momento, Ariel teria desferido pelo menos dois golpes em Fredy, que atingiu sua cabeça e coração.

A vítima teria sido arrastada para fora da casa. Neste momento, a Brigada Militar (BM) foi acionada e dirigiu-se ao local, acompanhada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O acusado recusou-se a se entregar às autoridades policiais, trancando as entradas de sua casa. Foi necessário o uso da força para entrar na residência e deter o agressor. Ele, que possui antecedentes criminais por violência doméstica, foi autuado em flagrante pela BM e conduzido, após exames, à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). A vítima morreu no local.

Agora, Ariel Eduardo Blando deverá responder pelo crime de homicídio doloso. Ele foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Sant’Ana do Livramento. O crime é o primeiro caso de homicídio registrado em Santana do Livramento em 2023.

Foto: Yuri Cardoso/AP

Fonte: Redação A Platéia