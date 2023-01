Embriagado, motorista de carro bate em traseira de moto e acaba preso em flagrante

Na noite do dia 6 de janeiro, um homem de 56 anos foi preso em flagrante, por embriaguez ao volante, depois de se envolver em um acidente na Zona Leste, em Alegrete.

Motorista alcoolizado é preso com 100kg de linguiça imprópria para consumo

De acordo com informações, o acusado trafegava na Avenida Tiaraju e colidiu na traseira de uma moto Honda.

O relato do motociclista, de 35 anos, foi de que trafegava sentido centro/bairro, quando um Fiat/Uno conduzido por um homem de 56 anos, que seguia no mesmo sentido, colidiu na traseira da Honda.

Isaac foi um raio de luz na vida de Herton e Lidiane

O piloto caiu ao solo e ficou com escoriações no braço e dores pelo corpo, sendo encaminhado pelo SAMU à UPA. Já o motorista do carro apresentava visíveis sinais de embriaguez e, durante consulta ao sistema integrado, foi constatado que ele estava com o direito de dirigir suspenso e já possuía antecedentes policiais por embriaguez ao volante.

Ambos veículos ficaram danificados e foram liberados para condutores devidamente habilitados, sendo tomadas as medidas administrativas. Diante dos fatos, o autor foi encaminhado até a UPA onde o médico plantonista atestou a embriaguez, na sequência, levado até a DPPA onde foi autuado em flagrante.