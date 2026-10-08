Homem é preso após ameaças e danos ao carro onde estavam ex-companheira e filha de 4 anos

De acordo com informações da Brigada Militar, a guarnição foi acionada pela Sala de Operações após uma ligação para o telefone 190. A mulher relatou que o ex-companheiro havia ido até a frente de sua residência, onde teria danificado seu veículo e proferido ameaças.

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Durante as buscas realizadas pela guarnição, o suspeito foi localizado e preso.

Um detalhe chamou a atenção no atendimento: no momento da ocorrência, a filha da vítima, uma criança de apenas quatro anos, estava dentro do veículo. Conforme informado pela Brigada Militar, a menina não sofreu ferimentos.

Após a abordagem, as partes foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, posteriormente, apresentadas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para o registro da ocorrência e demais providências.

Na delegacia, após contato com a autoridade policial, foi determinado o auto de prisão em flagrante pelos crimes de dano e violência psicológica no contexto de violência doméstica.

A Brigada Militar informou que os dados sobre o modelo do veículo e imagens dos danos não constavam no boletim de atendimento.