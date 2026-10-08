Colisão entre dois Onix deixa danos de grande monta em cruzamento de Alegrete

Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, um dos veículos teria ingressado na via preferencial, ocasionando a colisão com o outro automóvel. Os dois carros ficaram com danos de grande monta.
Leia mais: Homem é preso após ameaças e danos ao carro onde estavam ex-companheira e filha de 4 anos
Ainda conforme as informações iniciais, o condutor de um dos Onix seria um representante comercial das Lojas Colombo. O veículo que teria ingressado na preferencial seria procedente de Nova Santa Rita.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. A Guarda Municipal atendeu à ocorrência. Não houve feridos.
⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.
📢 PAT no Telegram? Sim.Clique aqui e receba os alertas de notícias em nosso grupo exclusivo. É de graça.
Seja o primeiro a comentar