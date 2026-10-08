Colisão entre dois Onix deixa danos de grande monta em cruzamento de Alegrete

Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, um dos veículos teria ingressado na via preferencial, ocasionando a colisão com o outro automóvel. Os dois carros ficaram com danos de grande monta.

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Ainda conforme as informações iniciais, o condutor de um dos Onix seria um representante comercial das Lojas Colombo. O veículo que teria ingressado na preferencial seria procedente de Nova Santa Rita.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. A Guarda Municipal atendeu à ocorrência. Não houve feridos.