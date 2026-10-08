Colisão entre dois Onix deixa danos de grande monta em cruzamento de Alegrete

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos Chevrolet Onix foi registrado na manhã desta quinta-feira (8), em Alegrete. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas General Sampaio e Barão do Cerro Largo.

8 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, um dos veículos teria ingressado na via preferencial, ocasionando a colisão com o outro automóvel. Os dois carros ficaram com danos de grande monta.

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Ainda conforme as informações iniciais, o condutor de um dos Onix seria um representante comercial das Lojas Colombo. O veículo que teria ingressado na preferencial seria procedente de Nova Santa Rita.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelos órgãos competentes. A Guarda Municipal atendeu à ocorrência. Não houve feridos.

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