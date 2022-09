Homem é preso após manter mulheres e crianças em cárcere privado em Restinga Seca

Share on Email

Duas mulheres e duas crianças foram libertadas depois de serem mantidas em cárcere privado por um homem de 34 anos nesta segunda-feira (26), no bairro Vila Pelizaro, em Restinga Seca, na Região Central do estado. Ele foi preso.

De acordo com a Brigada Militar, o suspeito invadiu a residência no início da noite com uma faca. Uma das mulheres, que era sua ex-companheira, e uma das crianças fugiram. Os demais permaneceram em negociação por cerca de duas horas.

Segundo a polícia, o homem tem antecedentes criminais por estupro, ameaça, lesão corporal, roubo a pedestre e incêndio criminoso.

