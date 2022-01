Homem é preso após matar a ex-companheira e ferir dois jovens em Sapucaia do Sul￼

Um homem foi preso em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, após matar sua ex-companheira e deixar dois jovens feridos com facadas, entre eles a filha da mulher. O crime aconteceu na segunda-feira (24), mas o homem conseguiu fugir. Nesta sexta-feira (28), o suspeito se entregou, prestou interrogatório e foi preso temporariamente.

A motivação do crime, segundo as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, foi uma publicação da mulher em uma rede social anunciando um novo relacionamento. O homem, então, invadiu a casa da ex-companheira com uma faca de açougueiro de cerca de 18 cm. Ele possuía antecedentes por crimes de violência doméstica contra a vítima.

A filha da mulher, de 14 anos, e o namorado da menina ficaram feridos ao tentarem ajudar. A mulher foi encaminhada ao hospital, mas não sobreviveu. A filha teve ferimentos graves.

Por dois dias, a polícia tentou encontrar o homem em buscas no município, para efetuar a prisão em flagrante, mas não teve sucesso. Uma investigação documental foi feita em paralelo e um mandado de prisão foi emitido, até que o suspeito se entregou à polícia nesta sexta.

“Os crimes de violência doméstica são prioridade em nosso órgão e em nossa instituição. As mulheres estão em situação de vulnerabilidade, o que foi agravado pelos tempos de pandemia em que vivemos.”, destaca o delegado Gabriel Borges.