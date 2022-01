Sedetur já tem projetos para incentivar o turismo em Alegrete

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (Sedetur), informa a realização de reunião virtual junto ao Conselho Municipal de Turismo de Alegrete (Comtur). A iniciativa partiu da convocação do presidente do Comtur, Alessandro Girardi, que propôs o espaço para relatos de atividades realizadas e discussões de planejamento. Na oportunidade, a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete, Caroline Figueiredo, apresentou alguns dos projetos promovidos pela Prefeitura de Alegrete para incentivo ao turismo.

Dentre estes projetos, a realização de três edições do Baita Tur, que se trata de um passeio guiado pelo centro da cidade com visitação em locais de interesse histórico. Alguns parceiros se somaram a este projeto como o SENAC que passará a organizar de forma periódica a realização dos passeios e a empresa Garupa que pretende inserir o passeio guiado no próprio aplicativo de mobilidade. Caroline, ainda destacou sobre as atividades do final do ano passado, no qual foi implementado junto com outras ações de Natal, um letreiro com a frase “Eu amo Alegrete”, localizado nas proximidades do chafariz da praça central.

Outras atividades com foco da Sedetur visam a identificação e criação de produtos junto aos empreendedores da cidade, evoluindo como locais e serviços turísticos. Dentro do Programa Municipal de Turismo Rural de Alegrete, uma parceria da Prefeitura com o Senar e o Sindicato Rural surgiu e o município foi o único no Estado que iniciou a capacitação de produtores rurais, estabelecendo-se em duas turmas.

Além disso, foi criada a “Rota Estâncias do Pampa”, onde duas propriedades participantes já estão testando seus produtos, a Estância Sá Brito e a Fazenda da Cascata, que já se encontra com visitas pré-agendadas. Quatro entidades tradicionalistas estão participando do programa CTG Amizade de Vasco Alves, CTG Osvaldo Aranha, CTG Honório Lemes e CTG Farroupilha e se preparam para o lançamento do projeto “Caminhos da Tradição.

“Em um dos módulos de capacitação do programa, os participantes realizaram visitas nos hotéis da cidade, e também uma missão técnica no município de Uruguaiana para conhecer empreendimentos que estão oferecendo serviços de turismo rural, comenta o Diretor de Turismo da Sedetur, Leonardo Cera.

Caroline relata que ações como o “Turismo em Movimento” que tem o objetivo de visitar as empresas do ramo turístico na cidade para discutir ações relativas ao setor, assim como promover o cadastro no Cadastur, essencial para colocarmos Alegrete do MAPA do turismo do Ministério do Turismo estão sendo planejadas para o ano 2022.

“Em fevereiro vamos organizar um Workshop para capacitar taxistas e motoristas de aplicativo, teremos a realização de mais um módulo do Turismo Rural e a assinatura do termo de cooperação pró-turismo com o Instituto Federal Farroupilha” ressalta a secretária.

A validação do trecho de Alegrete da trilha “Caminho do Pampa é outra missão que a Sedetur está apoiando e auxiliando a planejar. Para março, está prevista a realização do Fórum Municipal do Turismo, que pretende reunir atores locais e regionais a fim de discutir projetos e políticas públicas de fomento ao setor, bem como a participação em eventos de outros municípios para divulgar o município.

Será organizada uma excursão técnica dos participantes do “Programa Turismo Rural para conhecerem empreendimentos em outras regiões que podem servir de modelo e serem replicados aqui no Baita Chão.

Ao final, Alessandro Girardi propôs o trabalho em conjunto com o PAMPATEC para também incentivar a criação de empresas de tecnologia e serviços turísticos, o que será tratado em nova reunião.