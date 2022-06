Homem é preso após matar mulher e manter corpo escondido em casa por três dias no RS

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (14) depois de confessar ter matado e escondido o corpo da companheira por três dias dentro de casa em Porto Alegre. Identificado apenas pelas iniciais W.L.B., o homem de 42 anos afirmou ter matado a companheira enforcada após brigas de casal entre sexta (10) e sábado (11).

De acordo com a delegada adjunta da 1ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre, Fernanda Campos Hablich, colegas de trabalho da vítima entraram em contato com a polícia para informar o desaparecimento da funcionária. O companheiro da mulher, com quem ela tinha um relacionamento há cerca de um ano e meio, teria informado aos empregadores que a mulher estaria com os filhos.

“Com a notícia do desaparecimento, fomos até a casa do atual companheiro para intimá-lo como testemunha. Ele então confessou que ela estava morta desde sexta-feira de madrugada”, relata a delegada. O corpo da mulher foi encontrado escondido embaixo de peças de roupa.

A.A.C.S., iniciais pelas quais foi identificada a vítima, deixa quatro filhos menores de idade. De acordo com a polícia, ela enviou mensagens para o ex-companheiro, que vive com as crianças, na sexta-feira à noite se despedindo dos filhos.

O suspeito possui antecedentes policiais por posse de entorpecentes, furto e furto qualificado. Até a tarde desta terça, ele estava detido na Delegacia da Mulher e aguardava os trâmites burocráticos para ser encaminhado à prisão.

Fonte: G1