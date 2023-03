Homem é preso com contrabando em Bagé

Na manhã desta quinta-feira (30), na BR 153, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil (através das Delegacias da DRACO, DECRAB e efetivo da Operação Hórus/base Hulha Negra) prenderam dois homens e aprenderam dois carros, sendo que um deles estava com as placas clonadas. Este veículo estava carregado com cigarros contrabandeados e o motorista tentou fugir da abordagem.

Durante ação conjunta de combate ao crime, policiais rodoviários federais e policiais civis visualizaram um Cruze com placas de Cachoeira do Sul em alta velocidade na BR 153. Ao tentar realizar a abordagem o condutor acelerou e emprendeu fuga por cerca de 20 km até abandonar o carro e tentar fugir para um matagal, mas acabou contido e preso.

O Cruze estava carregado com 16 mil maços de cigarros contrabandos e estava com as placas clonadas. As placas originais eram de um carro de uma locadora de veículos de Belo Horizonte/MG e estava com registro de apropriação indébita.

O motorista, 27 anos, é natural de Bagé e já possui antecedentes criminais por homicídio.

Próximo ao local da apreensão, foi abordado um HB20 com placas de Bagé. O motorista, um homem de 41 anos, natural de Porto Alegre, admitiu que viajava à frente e prestava apoio, avisando sobre possíveis fiscalizações da polícia.

Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local. Os veículos e a carga de cigarros, foram apreendidos.