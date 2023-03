Homem de 49 anos é encontrado morto na Vila Nova

Share on Email

De acordo com a Delegada Fernanda Mendonça, responsável pela DPPA e 1ª DP de Alegrete, o alegretense identificado como Yuri da Silva Cordeiro, foi localizado por um homem que dava abrigo pra ele, de vez em quando.

Ele era conhecido do dono da casa no bairro Vila Nova. “O morador foi chamá-lo e viu que ele estava sem vida. Em princípio, não havia nada suspeito externamente, pelos relatos ele era morador de rua e tinha problemas com álcool”- disse o dono da casa à policial civil.

De acordo com a Delegada, foi realizada a necropsia completa pra confirmar a causa da morte e, após o resultado, se necessário, a investigação vai iniciar diligências.