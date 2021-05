Homem é preso com dinheiro, arma e droga no bairro Macedo

Compartilhe















Um indivíduo, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em Alegrete, na noite de quinta-feira(27).

Durante patrulhamento ostensivo preventivo, no bairro Macedo, a guarnição policial, da Brigada Militar, visualizou o acusado em atitude suspeita. Ele estava em frente a um local com informações de tráfico de entorpecentes.

Diante da situação, o homem foi abordado e identificado e, na revista pessoal, os policiais encontraram, na cintura do indivíduo, um revólver calibre 38, marca Rossi, municiado com quatro cartuchos intactos. Já nos bolsos da calça, foram apreendidos cerca de R$ 512,65, uma carteira de cigarro com 13 trouxinhas de maconha, além de um aparelho celular marca Samsung. Assim como, um outro aparelho celular localizado próximo ao indivíduo e mais a quantia de R$ 82,25, nos bolsos de uma bermuda que ele vestia embaixo da calça.

Desta forma, foi dado voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à UPA e posterior à DPPA.

Em contato com o delegado de plantão, foi determinado a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por Porte Ilegal de Arma de Fogo e Tráfico de Entorpecentes.

Depois de ouvido, o homem foi conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete.