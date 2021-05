IPTU com 10% a vista ainda continua prorrogado em Alegrete

Compartilhe















Devido a pandemia houve mudanças no pagamento do IPTU de Alegrete com desconto de 10% a vista.

O vencimento inicial para o dia 30 de março foi prorrogado para o dia 30 de junho com o mesmo desconto de 10% para a pagamento a vista, esclarece o Secretário de Finanças, José Luis Cáurio.

Quem optou por pagar o imposto parcelado em até 10 vezes, o inicio das faturas foi no último dia 30 de março indo até o dia 30 de dezembro deste ano. Quem não recebeu os carnês em casa pode obter mais informações direto na Secretaria de Finanças no prédio da Prefeitura na Praça Getúlio Vargas.

No total, a Prefeitura tem cadastrado 30.165 matrículas prediais e territoriais em Alegrete.

Existe o planejamento de fazer todo o recadastramento mobiliário da cidade que iniciou antes da pandemia e foi suspenso por motivos de segurança da saúde de quem trabalha neste setor e teria que estar em contato com moradores nos bairros.

Foto: Alex Lopes