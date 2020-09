Homem procura o quartel da BM e se entrega; havia um Mandado de Prisão contra ele

Compartilhe









Fato inusitado aconteceu na madrugada do último sábado(12). Um homem de 36 anos foi ao Quartel da Brigada Militar, localizado na rua General Sampaio e se apresentou com a informação que teria recebido um documento em que estaria com mandado de prisão em seu desfavor.

Os policiais militares realizaram a consulta no sistema integrado da Polícia e constataram ser procedente o relato. Diante da confirmação, o homem foi levado à Delegacia de Polícia e posteriormente seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

A BM não informou o crime que é cometeu e que originou o Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Alegrete.

Nos últimos meses o número de prisão por mandados de prisão têm sido considerável no Município, a maioria das capturas é realizada pela Brigada Militar.