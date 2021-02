Homem é preso e carro roubado em Alegrete é recuperado em Uruguaiana

Compartilhe















Na tarde desta quinta-feira(11), foi recuperado em Uruguaiana, o Onix roubado no início desta manhã, em Alegrete.

O acusado foi preso pela Brigada Militar ao chegar em Uruguaiana, segundo informações da proprietária do carro. Ela também disse à reportagem, que o indivíduo danificou o interior do veículo e que iria ficar preso na Modulada de Uruguaiana. O carro foi guinchado, irá passar por perícia e posteriormente será restituído ao dono. A documentação e demais objetos que estavam no Onix não foram localizados pelos policiais. A vítima agradece a todos que auxiliaram compartilhando os posts sobre o roubo. Até o momento, não há mais detalhes sobre a ação que resultou na recuperação do veículo.

O motorista(vítima) que estava no Onix, no momento do roubo, foi agredido e ameaçado de morte. Veja a matéria completa no link abaixo: