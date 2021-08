Homem é preso em flagrante por ferir cachorro com barra de ferro

Share on Email

O fato aconteceu no bairro José de Abreu na tarde de domingo(8), e o acusado foi preso em flagrante por maus-tratos a animais.

Segundo informações da Brigada Militar, o indivíduo de 45 anos confirmou aos policiais que havia agredido o cão na intenção de separar uma briga entre os cachorros. A guarnição recebeu a denúncia, através do 190, de que um animal havia sido agredido com barra de ferro e teria ficado com graves ferimentos.

No endereço, o acusado disse que a barra de ferro usada foi para separar os animais, contudo, não entregou aos policiais o instrumento usado na agressão. Foram realizadas buscas, porém, sem êxito.

Já em contato com o proprietário do cão, ele levou os policiais até o animal que estava com ferimentos na boca e tinha muita dificuldade em se locomover o que era possível constatar que estava muito machucado.

Os envolvidos foram levados à Delegacia de Polícia e o Delegado de Plantão determinou prisão em flagrante conforme Lei 1.095/2019, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais.

Depois de ouvido, o homem foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.