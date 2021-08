Previsão de pouca chuva e retorno do frio nesta semana em Alegrete

A máxima não passa dos 23°C nesta segunda-feira (9) e os termômetros oscilam entre 9°C e 14°C na terça-feira (10). Na quarta (11) e quinta-feira (12), o sol predomina e a temperatura mínima despenca para 3°C com formação de geadas. Na sexta-feira (13), o tempo voltará a ficar nublado, sem chuva e com temperatura em elevação. As próximas datas com precipitação isolada e com baixo acumulado estão previstas para os dias 15, 20 e 21 de agosto.

A chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta semana, mas o acumulado será baixo, variando entre 15mm e 30mm na Zona Sul e Planície Costeira Externa. Em algumas áreas do Oeste do Estado, o acumulado não alcançará os 5mm até a sexta-feira (13).

Em Alegrete, a máxima nesta segunda chega a 25ºC, caracterizando o final do calorzinho dos últimos dias. A precipitação não passa de 1 mm entre hoje e amanhã. Já na terça a mínima vai para 11ºC e a máxima não passa dos 17ºC.

Na quarta-feira (11), a mínima despenca para 5ºC, com a máxima de 16ºC. O frio se acentua na quinta, e na sexta ocorrerá um aumento na temperatura sem previsão de chuvas.

Além disso, há previsão de frio com mínimas entre 0°C e 3°C e formação de geadas na Metade Sul do Estado entre a quarta (11) e quinta-feira (12). Entre 14 e 18 de agosto, espera-se chuva fraca apenas sobre a Metade Norte do Rio Grande do Sul e a temperatura já não será tão baixa.

Foto: Eduardo Silveira