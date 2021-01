Homem é preso por arremessar cadelinha por cima de cerca em Capão da Canoa

Compartilhe















Fato aconteceu durante uma briga entre proprietário de imóvel e inquilina.

O desentendimento entre o proprietário e a inquilina de um imóvel em Capão da Canoa, no Litoral Norte, terminou em um caso de maus-tratos contra animais. Uma cadelinha foi arremessada pelo pescoço por cima da cerca, em direção à via pública.

Segundo a Polícia Civil, o episódio ocorrido na quinta-feira (7) se deu durante uma briga em razão da quantidade de pessoas que estariam ocupando o imóvel. A presença no imóvel da cadelinha sem raça definida de pequeno porte também era um dos motivos do descontentamento do homem. Proprietário e inquilina moram em duas casas que ficam no mesmo terreno, no bairro Santa Luzia, e já vinham discutindo e trocando ameaças.

A agressão foi filmada e compartilhada em redes sociais. Conforme o delegado Gustavo de Mattos Brentano, a partir das imagens e do registro de ocorrência da inquilina, o homem foi preso em flagrante ainda na noite de quinta-feira.

A cadelinha foi encontrada ainda prostrada pelo trauma. Após avaliação de um veterinário de que não havia ferimentos graves, com a concordância da antiga tutora, ela foi encaminhada para adoção. O agressor teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e foi encaminhado ao presídio de Osório. Ele será enquadrado na lei federal que, desde setembro 2019, endureceu a pena para quem pratica maus-tratos a animais. A pena, que era de três meses a um ano de reclusão e multa, passou a ser de dois a cinco anos, além de perda da guarda e multa. A cadelinha já ganhou um novo lar e passou a ser chamada de Vitória. Fonte e crédito: Gaúcha/ZH