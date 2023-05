Homem é preso por descumprir medida protetiva

Na madrugada de segunda-feira (15), os policiais militares foram até o bairro Doutor Romário Araújo de Oliveira, a fim de averiguarem uma denúncia de violência doméstica.

Ao chegarem, os policiais fizeram contato com a vítima, de 35 anos, que relatou que seu ex-companheiro, também com 35 anos, estava lhe perturbando. A vítima informou que possuía uma medida protetiva de urgência em vigor contra o suspeito, tornando sua presença ainda mais irregular e perigosa.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a guarnição procedeu a abordagem do suspeito nas proximidades da residência. O indivíduo foi detido e conduzido juntamente com a vítima até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a realização de exames médicos.

Posteriormente, as partes foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA). No contato com a Delegada de Plantão, foi constatado o descumprimento da medida protetiva de urgência por parte do suspeito, configurando violência doméstica. Diante disso, ele foi autuado em flagrante pelo crime.

Essa ação rápida da Brigada Militar e o devido encaminhamento das partes envolvidas demonstram o comprometimento em garantir a segurança e o cumprimento da lei, especialmente em casos sensíveis como a violência doméstica.