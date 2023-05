Adrenalina e velocidade na abertura da Copa Gaúcha de Velocross em Alegrete

Share on Email

A 3ª Capital Farroupilha foi palco da Abertura da Copa Gaúcha de Velocross 2023. A etapa realizada na pista do CT Alegrete de Velocross reuniu cerca de 100 pilotos de diversas cidades do RS, para disputar 17 categorias.

Foi um domingo (14), de muita velocidade e adrenalina, num dia ensolarado que marcou a retomada da modalidade nesta temporada. Organizado pela Team Jordan Racing Cia de Eventos da cidade de Candelária com apoio do CT Alegrete, a etapa foi marcada por intensas disputas a cada bateria. Localizada na estrada dos Pinheiros, 1.300 metros da BR-290, o local com boa infraestrutura e uma pista padrão, inclusive elogiada pelos pilotos, a etapa foi coroada de êxito.

A prova realizada no domingo em que que se comemora o Dia das Mães, ganhou um significado ainda maior para a alegretense Jaline Fernandes, a mãe piloto foi ao pódio como vice campeã na categoria feminina e viu seu filho de 3 anos subir no pódio em sua primeira corrida.

A etapa alegretense da Copa premiou os cincos melhores nas categorias, que receberam troféus alusivo a competição.

Confira os vencedores da 1ª etapa :

Intermédia Nacional

1° – #27 Richard Domingues/Candiota

2° – #187 Rubinho Felipetto /Alegrete

3° – #89 Andrés de Los Santos/Livramento

4° – #57 Marcelo Noetzold/ Alegrete

5° – #99 Everton Marchezan/ São Borja



230 Pró

1° – #222 Richard Domingues/Candiota

2° – #74 Anderson Guasso/ Itaqui

3° – #118 Gustavo Picolo/ Santiago

4° – 179 Kim Roger/Itaqui

5°- 788 Eduardo Kalfiman / Santa Maria



250 PRÓ

1° – #97 Pedro Marchezan/ São Borja

2° – #187 Rubinho Felipetto/Alegrete

3° – #57 Marcelo Noetzold/ Alegrete

4° – #118 Gustavo Picolo/ Santiago

5° – #720 Rafael Charão/ Maçambará



Intermediária Promocional

1° – #118 Gustavo Picolo/ Santiago

2° – #179 Kim Roger/ Itaqui

3° – #25 Vyctor Dutra/Alegrete

4° – #274 Joanilson Ferraz/Alegrete

5° – #7 João Vitor Marquite/Santiago



Promocional Pró

1° – #118 Gustavo Picolo/Santiago

2° – #179 Kim Roger/Itaqui

3° – #788 Eduardo Kalfiman/Santiago

4° – #7 João Vitor Marquite/ Santiago

5° – #420 Pedro Osório/ Santiago



VX3 Nacional

1° – #57 Marcelo Noetzold/Alegrete

2° – #99 Everton Marchezan/ São Borja

3° – #74 Anderson Guasso/Itaqui

4° – #89 Andres de Los Santos/Livramento

5° – #27 Tiago Richard/Dom Pedrito



VX4 Nacional

1° – #96 Anderson Guasso/ Itaqui

2° – #89 Anderson de Los Santos/Livramento

3° – #27 Tiago Richard/ Dom Pedrito

4° – #250 Cláudio Severo/Alegrete

5° – #99 Everton Marchezan/ São Borja



VX5 Nacional

1° – #250 Cláudio Severo/Alegrete

2° – #250 Fernando Favero/ Uruguiana

3° – #22 Evaldo Rodrigues/ Quarai



55cc

1° – #5 Ronald Mautone/Alegrete

2° – # Artur Picolo/ Santiago

3° – # Rodrigo Fernandes/Alegrete



Infantil até 12 anos

1° – #16 João Eduardo Machado/ Dom Pedrito

2° – # Franthyesco / Alegrete

3° – # 274 Rafael Ferraz /Alegrete



Júnior até 16 anos

1° – #222 Luiz Felipe Gomes/ Itaqui

2° – #49 Tiaguinho Carvalho/ Uruguaiana

3° – #09 Lorenzo Monego/Alegrete

4° – #25 Victor Dutra/ Alegrete

5° – # Nicolas Borges/Uruguaiana



VXF Feminina

1° – # 180 Taís Knies/ Candelária

2° – #313 Jaline Fernandes/Alegrete

3° – #187 Giovana Ramos/Alegrete



Intermediária Importada

1° – #97 Pedro Marchezan/ São Borja

2° – #29 Maxxi Soares/Rivera

3° – #777 Maicon Miller/ Santa Rosa

4° – #167 Rodrigo dos Santos/ Rosário do Sul

5° – #3 Diego Barcellos/ Livramento



VX 1 importada Motos até 450cc

1° – #97 Pedro Marchezan/ São Borja

2° – #777 Maicon Miller/ Santa Rosa

3° – #29 Maxxi Soares/ Rivera

4° – #222 Luiz Felipe Gomes/ Itaqui

5° – #3Diego Barcellos/Livramento



VX2 importadas Motos até 250cc

1° – #17 Bruno Schimiddel/ Alegrete

2° – #222 Luis Felipe Gomes/Itaqui

3° – #21 Rubinho Felipetto/ Alegrete

4° – #29 Maxxi Soares/ Rivera

5° – #51 Leonardo Machado/ Alegrete

VX3 Importada pilotos acima de 35 anos

1° – #105 Veldon Lucas Batistella/ Alegrete

2° – #167 Rodrigo dos Santos/ Rosário do Sul

3° – #89 Andres de Los Santos/Livramento

4° – #3 Diego Barcellos/ Livramento

5° – #68 Gustavo Barcellos/Riveira



VX4 Importada pilotos acima de 40 anos

1° – #105 Veldon Lucas Batistella/ Alegrete

2° – #87 Andres de Los Santos/ Livramento

3° – #68 Gustavo Barcellos/Rivera

4° – #490 Jonathan Cassol/ Alegrete

5° – #80 Cleber Rodrigues/ Alegrete

Fotos: Jeferson Martins