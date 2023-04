A despedida ao soldado Jardim foi com honras militares e muita comoção

“O sonho dele era servir o Exército – estávamos falando em realizar o curso para EsPCEx, Guilherme era um grande amigo, estava empolgado para ir realizar a marcha”- assim alguns amigos de escola descreveram o alegretense Guilherme Corrêa Jardim de 19 anos que faleceu na noite da última terça-feira(25), em Santa Maria – no Hospital Militar.

A despedida do soldado Jardim foi marcada pela comoção da sua família, amigos, colegas de escola e demais militares. Ele tinha o sonho que se tornou realidade ao ingressar no Exército Brasileiro, mas infelizmente faleceu em decorrência de problemas de saúde.

O abalo era evidente no rosto de todos os presentes, que se uniram para prestar as últimas homenagens ao jovem soldado. As honras militares foram prestadas com todo o respeito e dedicação que um militar merece, e a emoção tomou conta do ambiente. Os demais militares presentes na cerimônia demonstraram grande respeito e admiração pelo soldado, honrando-o com salvas de tiros e a tradicional marcha fúnebre. Foi uma despedida emocionante e tocante, que ficará marcada na memória de todos os que estiveram presentes.

Para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com Jardim, a perda é irreparável. No entanto, sua memória continuará viva, inspirando novas gerações de soldados a seguir seus passos e a servir o país com o mesmo comprometimento e bravura que ele demonstrou em vida.

O alegretense que era filho único e cursava o último ano do ensino médio na escola Emílio Zuñeda, segundo os amigos, era muito dedicado à família e parceiro dos colegas, um excelente aluno.

General Ribeiro – Cmt da 6ª Bda de Infantaria Blindada, Tenente Coronel Carvalho – Cmt 10° B Log, Cap Holanda – Cmt Cia Eng, Cap Neto – Cmt Cia Com e Tenente Coronel Lopes da Cruz, Comandante do 6º RCB, acompanharam as últimas homenagens.

Relembre:

Guilherme estava em exercício militar no início da semana, quando sentiu-se mal e foi imediatamente socorrido pela ambulância da Unidade Militar que o encaminhou ao HGUA e posteriormente à Santa Casa. O militar, segundo relatos da família, vinha apresentado um quadro gripal, com febre, tosse e dor de garganta, desde o sábado, dia 22. Entretanto, estava tão empolgado com o exercício militar que acabou não relatando aos médicos do Regimento seu estado atual de saúde.

Com diagnóstico inicial, em Alegrete, de pneumonia e por ter um quadro delicado, foi removido para o Hospital Militar de Santa Maria, porém, complicações no quadro de saúde o levaram a óbito por septicemia decorrente de uma pneumonia secundária