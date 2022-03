Homem é preso por suspeita de estuprar cunhadas de 12 e 13 anos em Canoas, diz polícia

Share on Email

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem suspeito de estuprar as cunhadas de 12 e 13 anos em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo a investigação, o crime aconteceu no começo de de março. Dados que pudessem identificar o suspeito não foram divulgados pela polícia, pois isso poderia expor as adolescentes.

De acordo com o delegado Pablo Rocha, titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o suspeito negou o crime.

“Ele disse que se aproximou de uma das meninas pelas costas e que ela confundiu isso com outra coisa. No entanto, temos outras provas que confirmam os abusos”, afirma o delegado Rocha.

De acordo com o delegado, o homem estava sozinho na casa junto das meninas quando houve o crime. O suspeito faria a instalação de um suporte para televisão na sala da casa. Em um dado momento, teria se aproximado de uma das adolescentes. Depois, se trancou com uma delas em um quarto.

“As duas se trancaram em outro quarto depois disso e ligaram para a irmã. Quando a irmã chegou, o suspeito já não estava mais em casa. Fomos atrás dele, e ele havia viajado para o interior. Pelo que disse, foi a trabalho”, conta Rocha.

O suspeito tomou conhecimento de que a polícia procurava por ele. Acompanhado de um advogado, se apresentou na DPCA na última sexta-feira (11), onde prestou depoimento. Depois, foi levado para a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul. Ele deve ser indiciado por estupro de vulnerável.

As meninas passaram por exame de corpo de delito e o resultado deve ser recebido pela polícia nos próximos dias.

