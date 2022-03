Marítimo promove torneio interno e gurizada dá show

Share on Email

A Escola Marítimo organizou o seu tradicional torneio interno semestral em Alegrete.

Aproximadamente 50 alunos participaram da atividade realizada no final de semana. Além disso a escola recebeu os pais dos atletas que puderam acompanhar os jogos.

Segundo o professor Felipe Ribeiro coordenador da escola a nível municipal, o torneio interno serve para amadurecer crianças que jamais competiram, no intuito deles se acostumarem com jogos competitivos, presença de público e com a arbitragem.

Torneio interno do Marítimo

“Também é uma oportunidade para a avaliação do trabalho, e presença da família na nossa escola”, complementa Ribeiro.

Todos os atletas receberam medalha

O evento contou com um café da manhã recheado de frutas e sucos para as crianças, além de medalha para todos.

“Mostramos a eles que, em um esporte competitivo, a disputa deve ser de uma forma sadia, assim, todos tem a oportunidade de jogar e contribuir para o time. O resultado disso é uma maior alto estima e participação do todo”, destacou o professor.

Pais puderam acompanhar os jogos

Os jogos foram realizados no Clube 7 de Setembro, onde a gurizada deu um verdadeiro show, diante de uma eufórica torcida.

Fotos: Milena Vargas Sobrosa