Homem em moto morre atropelado por carro dirigido pelo filho adolescente

Segundo a polícia, Luís Aparecido Rinaldi estava na moto com outro filho, de 3 anos, quando acabou se chocando com o carro dirigido pelo adolescente de 12 anos.

O adolescente disse à polícia que a família estava em uma casa às margens da rodovia Marechal Rondon quando o pai pegou emprestada a moto do cunhado para passear com o filho mais novo. Ainda de acordo com o depoimento à polícia, o menino relatou que o pai ingeriu bebida alcoólica.