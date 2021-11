Homem, embriagado e descontrolado, ameaça a companheira e resiste à prisão

Segundo informações dos policiais militares, a guarnição foi acionada no bairro Nova Brasília, diante da denúncia de uma violência doméstica. No endereço, os policiais fizeram contato com a vítima e a mulher relatou que estava em casa quando iniciou um desentendimento com o companheiro que a ameaçou com uma faca.

Embriagado, o homem estava descontrolado e não aceitou se identificar aos policiais e também entrar na viatura. Foi necessário algemá-lo pois estava muito agressivo.

Ele chutou a viatura o que causou danos materiais. Na delegacia, também, tentou provocar desordem. Em contato com a Delegada, foi determinado prisão em flagrante, afiançável.

Diante da interdição do Presídio Estadual de Alegrete para crimes afiançáveis, o indivíduo foi ouvido e posteriormente liberado.