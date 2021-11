Homem escala poste e morre após sofrer descarga elétrica

Share on Email

Um homem morreu após sofrer uma descarga elétrica na madrugada desta sexta-feira (27) em Porto Alegre. A vítima ainda não foi identificada.

De acordo com a Brigada Militar (BM) e com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que o acidente tenha acontecido enquanto a vítima escalava um poste que sustenta a fiação elétrica na esquina das ruas Lima e Silva e Desembargador André da Rocha, no bairro Cidade Baixa.

Moradores da região ouvidos pelas autoridades de segurança contaram que, por volta das 3h, ouviram um estouro e, em seguida, houve queda de luz. Quando a energia voltou, encontraram o corpo da vítima pendurado a partir do topo do poste.

A retirada do corpo da rede elétrica ocorreu por volta das 5h30. Ele foi encaminhado para necropsia junto ao Instituto Geral de Perícias (IGP). A causa provável da morte é eletrocussão: morte por descarga elétrica.

O motivo da vítima ter escalado o poste será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: G1