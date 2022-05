Homem esfaqueia pai e madrasta no bairro Honório Lemes

Share on Email

Um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante, pela Brigada Militar, após esfaquear a madrasta e o pai, no bairro Honório Lemes, em Alegrete.

De acordo com a ocorrência, assim que os policiais chegaram na residência localizaram o acusado, sentado no sofá da sala, fumando crack. Ele informou aos PMs que não recordava, com exatidão, como tudo ocorreu pois estava sob efeito de álcool e droga.

Ele não esboçou nenhuma reação agressiva e narrou que ele o pai e a madrasta estavam ingerindo bebida alcoólica e fumando crack e, sem saber ao certo o que teria motivado a desavença, esfaqueou a mulher na mão e o pai no ombro.

As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas à UPA, onde permaneceram em atendimento.

A casa onde o acusado estava é da madrasta, atual namorada do pai do acusado. Diante da situação, ele foi conduzido à delegacia de Polícia e, em contato com a Delegada de Plantão foi determinado prisão em flagrante por lesão corporal.

Depois de ouvido, o homem seria encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete. A ocorrência foi por volta das 2h30min, desta terça-feira(3), em Alegrete.