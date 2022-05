Bico Branco de Tupanciretã vence o XXVIII GP Gentil Carlesso

O potro Bico Branco, 54 kg (Emcee/Glorious Magee) criação do Haras Cruz de Pedra/Stud Embalagem, propriedade do Stud Speed de Tupanciretã, treinado pelo R.Rodrigues e conduzido pelo E. Alvares venceu a Penca do Boi.

Já na largada, Bico Branco emparelhou e nos 300 metros correndo na raia do meio, tomou a ponta e disparou soberano a marca dos 600 metros.

Bico Branco correu pelo meio e superou areia encharcada eos adversários

Em segundo, Cetric, 54 kg (Sum Of The Parts/Leskanã) criação do Haras Sta.Tereza do Bom Retiro, propriedade do Stud LMM de Palmas-PR, treinado pelo M.Almeida e pilotado por Gustavo Dias, seguido de Nono Zeide, 54 kg (Tiger Heart/Lucky Stone) criação do Haras Springfield, propriedade do Stud Alegrete Baita Chão de Alegrete, treinado pelo I.Oliveira e pilotado pelo L.C.Rosa.

Público encarou o frio e tempo chuvoso para prestigiar a finalíssima

Além dos R$ 100 mil, Bico Branco do Stud Speed leva para casa cerca de 3% do valor apostado, que girou em torno de R$ 176 mil na casa de apostas. O treinador R. Rodrigues um carro 0 km.

Bico Branco venceu disparado, seguido de Cetric e Nono Zeide

O GP deste ano homenageou o turfista paranaense Paulo Irineu Pelanda e movimentou a cidade durante quatro dias incrementando a rede hoteleira, comércio, postos de combustíveis e restaurantes.

