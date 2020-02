Homem inconformado com separação importuna e ameaça ex- companheira

Mulher de 30 anos procurou a Delegacia de Polícia para fazer um registro contra o ex.

Ela relatou que viveu amigada durante um ano e oito meses, entretanto, há 15 dias está separada em razão de ter descoberto casos de infidelidade do ex- companheiro.

Desde então, o mesmo que tem 36 anos foi morar com a mãe. Mas neste período que estão distantes ele não deixa de importuna-la pois não aceita a separação.

Nesta semana foi à residência da ex com o pretexto de ver o filho e levar alguns mantimentos, porém, ela suspeita que o acusado tenha furtado sua carteira de trabalho e a chave do veículo.

Ela tentou de forma amigável rever com o mesmo, mas ele negou que tivesse pego os objetos da bolsa da mulher. Diante do impasse, a mulher deseja medidas protetivas contra o ex. O fato aconteceu no bairro Saint Pastous.