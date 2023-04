Homem invade pátio de residência e é afugentado a golpes de facão pelo proprietário

Share on Email

Um homem procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete e explicou que estava em casa quando ouviu um barulho estranho no pátio. Preocupado, foi verificar e encontrou um indivíduo que conhece pelo apelido de Monge invadindo sua propriedade. Para se proteger, ele pegou o facão e deu alguns golpes no intruso.

No entanto, depois de dar os pranchaços, não tinha certeza se havia machucado o invasor, além disso foi ameaçado pelo homem, assim como, também deu falta de alguns itens em sua casa, como um botijão de gás e um portão de ferro, entre outros objetos.

Na delegacia, enquanto estava fazendo o registro do incidente, a vítima ficou sabendo que o suspeito havia dado entrada na UPA com ferimentos provocados pelos golpes de facão. O fato ocorreu no bairro Piola, na avenida Poço de Bombas.