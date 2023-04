Evangélicos oram pela segurança das escolas de Alegrete

Duante do clima de insegurança e medo que se criou nas famílias do país após os ataques às escolas de Blumenau e Goiânia, com quatro vítimas, e a situação de crianças levando simulacros de armas ou facas, até mesmo para se defender, criou-se muita tensão, e essa situação de angústia motivou as igrejas de Alegrete se voltarem para orações.

Evangélicos oram pela proteção das escolas

Para quem acredita em Deus e frequenta ou tem afinidade por algum templo de qualquer segmento religioso, as orações passaram a ser constantes pela segurança das escolas da cidade e que, tantos pais, professores e alunos estejam protegidos em seus ambientes escolares.

Mônica Chaves, da Igeja da Graça, informa que no sábado à tarde um grupo de mulheres fez orações em diversas escolas de Alegrete. Cada igreja, da cidade, realizou as orações em escolas próximas aos templos. -Foi uma iniciativa com objteivo de levar fé e amor cristão pedindo proteção a todos que estudam em Alegrete.

O Bispo Ênio Bastos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, falou que também vão fazer outras atividades neste sentido em escolas de outros bairros da cidade. – Quem tem fé e realmente sabe do poder de Deus não teme e estamos num momento muito delicado e não podemos deixar nossos pequenos com medo, comenta o religioso. O bom seria orar direto para os estudantes, professores e pais, diz.

Ele salienta que os pais também devem fazer a sua parte orando e fortalecendo a sua fé no poder divino e, ainda devem evitar disseminar notícias e pânico.- Em nossos cultos regulares, nós também oramos pela segurança pública de nosso município a Brigada Militar a a Polícia Civil, aos pais e a todos da família, argumenta.