O PAT quer conhecer seu pet| Quando seu animal de estimação é cheio de personalidade

A casa da gata Milk é um lugar diferente, pois todos os animais foram resgatados de algum ambiente muito ruim. Ao todo, ela tem três irmãos cachorros e outras duas gatas. Com Milk não foi diferente, abandonada com seus irmãos na estrada dos Pinheiros quando eram bem filhotes, tiveram a sorte de encontrar Janaína Martins, a protetora de animais que resgata e acolhe todos aqueles que pode. Janaína conseguiu um lar para uma das irmãs de Milk. O gato Sheik acabou sendo parte da família, porém foi picado por uma cobra dois anos depois e faleceu. Não foi fácil para a família perder um membro tão amoroso. Se formos olhar fotos da Milk antes e depois da adoção, quase não dá para notar que a gata adulta era aquela que mamou na seringa. Hoje Milk é bem temperamental, carinho é só na hora que ela quer. Mesmo toda independente, sempre espera sua tutora para dormir aconchegada. Ah, um dos lugares favoritos da gatinha é ficar em cima do guarda-roupa, observando tudo nos mínimos detalhes.

Os cães da raça alemã dachshund, também conhecida como teckel, salsicha ou salsichinha são considerados doces e corajosos. Essas características condizem com a personalidade de Pedrinho, sua tutora Ithali Teixeira Goulart comenta que ele também é brincalhão, esperto e companheiro. O cachorrinho também tem outros apelidos: Drinho e Pedrinho Salsicha. Um dos seus hobbies favoritos é abrir buracos no jardim, além de brincar com suas irmãs caninas Lindinha, Fia e Índia. Praticamente um filhote, completou um ano no mês de março, teve até aniversário com seus amigos, além de bolo de petiscos, seu predileto.