Homem mata namorada e morre em acidente na BR 290

Na noite desta sexta-feira(4), um homem matou a namorada e morreu na sequência, ao fugir da polícia, na BR-290.

De acordo com a UP TV, um jovem matou a namorada com um tiro na cabeça, fazendo uso de uma arma calibre 12. O feminicídio teria ocorrido próximo a Avenida Coronel Sabino, em Rosário do Sul.

Na sequência, empreendeu fuga pela BR 290 em um gol Branco, sendo perseguido pela Brigada Militar, vindo a colidir com outro veículo em direção a Alegrete, cerca de 15 quilômetros de Rosário.

,Na colisão, o veículo incendiou e o jovem morreu na hora, já a condutora do outro veículo um wolksvagen Polo, com placas de Alegrete, ficou presa nas ferragens e está sendo atendida.

A ocorrência está em andamento , aguardamos mais informações .

Imagens : Rede Sul América- Kinder.