Um homem morreu após bater contra uma árvore a motocicleta que conduzia durante a noite desta terça-feira (15), na RSC-453, em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul. A vítima foi identificada como Dielison Paim Pacheco, de 41 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu pouco antes da meia noite. Dielison teria perdido o controle do veículo e batido contra a árvore em um local próximo ao Viaduto Torto.

Ele estava sozinho na motocicleta e morreu no local.

Fonte: G1