Homem morre atropelado na ERS-389, em Xangri-Lá

Um homem morreu na manhã deste domingo (7) após ser atropelado por um carro na ERS-389, conhecida como Estrada do Mar, na altura de Xangri-Lá, no Litoral Norte do RS, de acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). A vítima não foi identificada.

O acidente aconteceu no km 20 da rodovia. O veículo prata da marca Gol com placas de Porto Alegre era conduzido por um jovem de 18 anos que não possui carteira de habilitação.

O condutor do carro se apresentou à polícia no local e realizou o teste do etilômetro, que não detectou consumo de álcool.

Fonte: G1