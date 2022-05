Suspeito de fabricar armas em impressora 3D é preso em Gravataí

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante, nesta sexta-feira (6), por posse de acessório de arma e por tráfico de drogas em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi encontrado em uma fábrica clandestina de peças de armas, que, segundo a polícia, eram produzidas em uma impressora 3D.

No imóvel, os agentes encontraram cinco impressoras 3D, avaliadas em R$ 15 mil. Os equipamentos funcionariam 24h esculpindo as peças, que seriam desenhadas e projetadas pelo suspeito, segundo a polícia.

De acordo com o delegado Guilherme Calderipe, os produtos eram vendidos via internet para todo o Brasil. No momento do flagrante, o suspeito estava produzindo uma peça, conforme a investigação.

A principal produção da fábrica clandestina era de acessórios como os chamados “kit roni”, utilizados para dar maior estabilidade a armas.

A Polícia Civil apreendeu, ainda, porções de maconha com o suspeito.

Fonte: G1