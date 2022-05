PATRAM e GMs protegem animais em suspeita de abandono

Share on Email

Através do telefone 153, a Guarda Municipal de Alegrete recebeu denúncias de vizinhos que em um endereço no Bairro Nilo Soares, seis animais, 5 cachorros e um gato estariam em situação de abandono.

Três cachorros de raça pequena e um gato estavam dentro da casa, e outros dois grandes atados no lado de fora. Os guardas por três dias estiveram no local a fim de contactar o morador, mas sem sucesso.

Nesse tempo os GMs alimentaram e deram água para os pets, pois estavam magros e com aparência de abandono, supostamente os animais só estavam se alimentando devido aos cuidados dos GMs.

Na manhã do dia 5, a Guarda Municipal acompanhados da PATRAM e de Uma Veterinária, estiveram no local para que no caso se confirmasse o abandono, os animais seriam recolhidos para o canil municipal.

No local, depois de várias tentativas, finalmente conseguiram contato com o morador que informou que o cão raça dogo alemão, já teria sido encaminhado a um novo tutor e que estava providenciando a realocação dos demais pets.

Após a verificação da PATRAM e a veterinária examinar os animais, foi descartada a possibilidade de maus tratos, mas com a condição que seja identificado o endereço que se encontra o dogo e novo tutor, os demais pets serão encaminhados à proprietária que no momento reside do estado de Santa Catarina.

Com informações e fotos: Repórter Alex Stanrlei