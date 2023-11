Homem morre em acidente com micro-ônibus da Saúde de Alegrete que se dirigia a Ijuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretária da Saúde de Alegrete, Haracelli Fontoura, confirmou o óbito de um homem que estava no micro-ônibus que se dirigia de Alegrete para consultas no Centro Especializado de Cardiologia, em Ijuí, na manhã desta terça-feira (21).

A vítima é João Carlos Saldanha, de 58 anos, que estava dentre os que estavam no micro-ônibus de Alegrete. Ela informou que 15 pessoas estavam no veículo, sendo sete pacientes, sete acompanhantes e o motorista. Os demais estão fora de perigo, adianta Fontoura.

Os feridos foram atendidos em hospitais de Santiago e Ijuí, segundo a Secretária de Saúde de Alegrete. Também atuaram na ocorrência Bombeiros voluntários de Tupanciretã, Brigada Militar de Ijuí e equipes da Saúde de Joia e Ijuí.

A servidora da Saúde do Município adianta que enviou dois veículos da secretaria, com equipes de enfermagem do Município para dar suporte aos feridos.

O micro tombou entre Capão do Cipó e Santa Tecla, a 146 quilômetros de Ijuí, por volta das 7h45 min desta terça-feira (21). Haracelli acredita que ainda hoje os que estavam no micro -ônibus vão retornar para Alegrete.

Fotos reprodução Grupo de Notícias Integradas