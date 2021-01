Homem não consegue arremessar droga para o interior do Presídio e é preso por tráfico de drogas

Compartilhe















Brigada Militar prendeu na tarde de ontem(2), um indivíduo de 21 anos pelo crime de tráfico de drogas. Conforme registro, no último dia 24 de dezembro, o acusado, já havia sido preso pela Brigada Militar pelo mesmo crime, no mesmo modus operandi. Na tarde de sábado, ele foi flagrado pela guarda externa do Presídio Estadual de Alegrete tentando arremessar drogas, para o interior do patio e, assim que percebeu que seria abordado fugiu de bicicleta. Conforme a ocorrência, as guarnições foram comunicadas, uma delas realizou buscas e abordou o acusado na rua Severino Ribeiro. Na revista pessoal, foram localizadas na cintura do preso, dois preservativos com 31 trouxinhas de maconha. Além da droga também havia uma moeda em cada embrulho. Diante do fato, o acusado recebeu voz de prisão e foi levado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia. Em contato com Delegado de plantão foi determinado flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvido o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

No dia 24, ele já tinha sido preso pela Brigada Militar ao arremessar embrulhos de drogas para o pátio do PEAL.