Homem perturba o sossego alheio e acaba agredido

No endereço, se depararam com um homem, de 28 anos, ferido na face, com visíveis sinais de embriaguez e/ ou drogadição.

Durante a identificação do indivíduo, uma mulher de 30 anos se apresentou aos policiais como vítima e destacou que o acusado estava a perturbando, gritando e a xingando.

A moradora do bairro Restinga, informou que reside com os pais e está separada do acusado. Entretanto, ele estava descontrolado em frente a casa e alguns visinhos incomodados com o barulho e a perturbação que ele estava causando, teria sido a causa da agressão.

A mulher acrescentou que já havia se separado em outro período e solicitado Medidas Protetivas, porém, reconsiderou e voltou a se relacionar com o acusado. Contudo, recentemente, novamente se separou.

O ex-casal foi levado à Delegacia de Polícia onde foi realizado contato com a Delegada de Plantão que determinou registro simples por injúria diante das acusações e xingamentos contra a vítima enquanto estava em frente à residência dos pais dela. A mulher não quis representar ou solicitar Medidas Protetivas contra o ex.