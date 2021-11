Abuso sexual contra crianças muitas vezes parte de familiares; veja um exemplo

Share on Email

A maioria das pessoas associam violência sexual ao ato de penetração forçada, quando, na verdade, a violência sexual infantil é muito mais ampla, gerando traumas devastadores em qualquer manifestação que ela ocorra.

O abuso sexual é caracterizado pela utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente para prática de qualquer ato de natureza sexual. Portanto, estão previstos em lei e são considerados como abuso toque, beijos, carícia e aliciamento, além da penetração forçada.

Compreende-se que o abuso sexual infantil nem sempre está ligado a um ato violento e doloroso, podendo envolver carinhos inapropriados, beijos, a exibição e exposição da criança na prática de masturbação ou em um ambiente em que ela presencie a prática sexual, seja com um parceiro ou através de pornografia visual.

O estupro a vulnerável acontece na maioria das vezes dentro dos próprios lares e em Alegrete esses registros são um dos que mais preocupam o Conselho Tutelar e os órgãos de segurança.

Um dos casos mais recentes que houve registro de Boletim de ocorrência foi de uma mãe que teme por sua integridade física e também da filha.

A mulher descreveu para os policiais civis que já possui medidas Protetivas contra o ex- companheiro.

Eles tiveram uma filha durante o período que se relacionaram e, após o fim do casamento em um dos passeios da filha na casa do pai, no retorno, ela comentou situações que caracterizam abuso sexual.

A mãe, apavorada, contatou as autoridades responsáveis: Conselho Tutelar e a polícia. O pânico é que o ex- companheiro insiste em ver a filha que é uma criança e ela teme que ele possa realizar outros abusos contra a menina.

Por esse motivo, ela procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete para realizar o registro.