Homem preso, gado recuperado e carne apreendida: DECRAB faz grande operação antiabigeato

A ação resultou na prisão de um indivíduo, na recuperação do gado furtado e na apreensão de mais de 90kg de carne de animal abatido, pronta para comercialização durante a Semana Farroupilha.

O Delegado Ewerton Melo, titular da DECRAB/Alegrete, destacou que essa operação faz parte de um conjunto de medidas destinadas à proteção dos produtores rurais durante este período do ano, que antecede a Semana Farroupilha, momento crucial para a economia agrícola da região.

A DECRAB/Alegrete reforçou o seu compromisso com o bem-estar da população e apelou à colaboração dos cidadãos, incentivando denúncias anônimas através do número (55) 98451-1681, a fim de auxiliar nas investigações. É importante ressaltar que todas as informações prestadas serão tratadas com sigilo absoluto, garantindo a segurança daqueles que cooperarem com as autoridades na luta contra o abigeato e outros crimes rurais.