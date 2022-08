Homem que ameaçava colocar fogo na casa da companheira é preso em flagrante

Share on Email

Na noite de sábado(6), um homem foi preso acusado de ameaçar a companheira de 26 anos.

Conforme informações da Brigada Militar, uma guarnição foi acionada no bairro Pedreiras em razão da denúncia de que um indivíduo de 33 anos, estaria descontrolado e ameaçava a companheira de agressão.

No endereço, os policiais realizaram contato com a vítima que informou que o indivíduo estava ameaçando colocar fogo na residência do casal, assim como, gritava que iria agredir fisicamente a mulher.

O relacionamento do casal era recente, cerca de duas semanas. Desta forma, eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia onde o Delegado de Plantão determinou prisão em flagrante pela Lei Maria Da Penha.

Depois de ouvido, o indivíduo foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.