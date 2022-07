WhatsApp permite incontáveis golpes todos os dias

Quase que diariamente o PAT realiza matérias evidenciando essas ações criminosas alertando a população, mesmo assim, o número de vítimas é ainda muito expressivo.

Vandalismo com bens públicos é recorrente

Um dos golpes mais usado é do whatsApp, com o uso do Pix. Pessoas que se passam por filhos das vítimas e solicitam auxílio financeiro em razão de que o celular estragou e está no conserto, pagamento de boletos, solicitação de ajuda para completar algum valor em razão de uma negociação, entre outros.

Mas não são apenas os pais as vítimas, os criminosos também utilizam essa mesma artimanha para ludibriarem amigos, familiares e conhecidos de pessoas que eles utilizam a mesma foto de perfil, com números diferentes.

A recomendação policial é para que as pessoas sempre se certifiquem de que realmente são os familiares e/ou os amigos que estão solicitando valores por transferências, geralmente por Pix .